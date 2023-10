Pronostico Brindisi Juve Stabia, occhio al Goal

Il Benevento non è andato oltre il pareggio in casa dell'Audace Cerignola. La Juve Stabia ha dunque la possibilità di isolarsi in vetta alla classifica del girone C di Serie C. Le Vespe cercano punti in casa del Brindisi, una vera mina vagante del girone. Nelle 5 gare fin qui giocate, infatti, gli uomini allenati da mister Danucci hanno fatto registrare tre sconfitte e due vittorie, l'ultima delle quali per 3-1 al Francioni contro il Latina.