Colombia, pronostici Primera A: statistiche e quote di Petrolera-Bucaramanga

La penultima gara in programma della 16ª giornata della Primera A colombiana va in scena al " Daniel Villa Zapata " di Barrancabermeja . L' Alianza Petrolera dopo le prime 15 giornate di campionato vanta 22 punti in classifica e ben 13 di questi sono arrivati fra le mura amiche. La squadra giallonera davanti al proprio pubblico con 11 reti all'attivo e altrettante al passivo ha fatto registrare ben 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bucaramanga nelle ultime 10 gare di campionato invece ha centrato il successo soltanto contro il Deportivo Cali (1-0) mentre nelle restanti 9 partite è riuscita a totalizzare soltanto 4 punti (4 pareggi e 5 sconfitte).

La Petrolera nell'ultima partita di campionato disputata in casa ha battuto per 2-1 l'Once Caldas, un risultato che interrotto una serie di tre gare interne consecutive senza successi (un pareggio er 1-1 con il Chico e due sconfittte per 2-3 e 1-5 rispettivamente contro America De Cali e Junior). Il segno 1 in questo incontro paga doppio mentre la prudente "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 è offerta mediamente a 1.55.