Abc-Mirassol, a pronostico il segno 2 ci può stare

Segno 2 oppure "Combo"

Numeri alla mano l'ABC finora ha vinto una media di un match ogni dieci. Dall'altra parte c'è un Mirassol che ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, tornando in corsa per un posto tra le prime quattro in classifica che varrebbe la promozione nel Brasileirao.

In un simile contesto è inevitabile fare un pensiero al segno 2, offerto al doppio della posta. In alternativa, un po' più prudente, occhio alla combo X2+Multigol 1-4.

Da tener presente poi che in ben nove delle ultime dieci partite casalinghe dell'ABC è uscito l'Under 2,5.