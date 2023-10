Serie C, si recupera Pineto-Pescara: statistiche e pronostico

Serie C girone B , è tempo di recuperare il derby Pineto-Pescara valevole per la 5ª giornata. Una partita che promette diverse reti visto che il Pineto di mister Amaolo è reduce dallo spettacolare poker rifilato al Pontedera mentre il Pescara di Zeman non sta smentendo il credo calcistico del boemo: 6 partite giocate, tutti " Goal " e 5 " Over 2,5 ".

Match che promette spettacolo

Un successo permetterebbe al Pescara di piazzarsi al secondo posto in classifica, due punti sotto l'inarrestabile Torres (7 vittorie su 7) e una lunghezza sopra il Cesena, vittorioso nel posticipo contro l'Arezzo. Match importante anche per il Pineto, che con tre punti volerebbe in zona playoff dando seguito agli ottimi risultati ottenuti fin qui in casa: 2 successi più un pareggio. Il Delfino? Fin qui praticamente perfetto, con 5 vittorie all'attivo più il pareggio (1-1) di Perugia.

In sede di pronostico si può concedere un pizzico di fiducia in più al Pescara, optando per la combo X2+Over 1,5. Le premesse per assistere ad un match con almeno una rete per parte (esito Goal) sembrano comunque esserci tutte.