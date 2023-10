Fagioli indagato per scommesse illecite, cosa sono le piattaforme illegali

Dopo il doping con Pogba , la Juventus deve fare ancora una volta i conti con un caso che riguarda un proprio tesserato. Nicolò Fagioli , infatti, è indagato dalla procura di Torino per aver scommesso su alcune piattaforme illegali , non direttamente collegate al calcioscommesse.

Piattaforme illegali, di cosa si tratta?

Partiamo dal presupposto che per i calciatori è vietato scommettere, come espresso dall'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. L'aggravante, qualora le indagini su Fagioli dovessero essere accertate, è che il centrocampista della Juventus lo avrebbe fatto su piattaforme illegali. Cosa significa? Per definirsi "fuorilegge", una scommessa è effettuata attraverso allibratori non autorizzati dallo stato italiano e che quindi non sono sotto la tutela dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Fagioli rischia una lunga squalifica.