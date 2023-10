Pronostico Spagna-Scozia, Under oppure Over? Cosa dicono le quote

Fai i tuoi pronostici

Una combo per il match di Siviglia

Le Furie Rosse vogliono portarsi a meno tre in classifica dalla Tartan Army, vittoriosa sulla Roja nello scontro diretto andato in scena a Glasgow lo scorso 28 marzo. Nelle restanti tre gare del girone, Morata e compagni si sono letteralmente scatenati: 16 gol segnati e uno subìto.

Sembrano quindi esserci le premesse per assistere ad un match divertente. L’Over 2,5 è in lavagna a 1.65, esito che in combo con la vittoria della Spagna fa salire la quota a 1.85.

Per chi cerca un’opzione dal coefficiente di rischio un po’ più “soft” il consiglio è di orientarsi sulla combo 1+Multigol 2-5, in lavagna a 1.55. Un possibile cluster di risultati? Occhio a “2-0, 3-0, 4-0”, un’opzione da 2.55 volte la posta.