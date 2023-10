Turchia, Montella debutta contro la Croazia: quote e pronostico

Anche il gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024 propone una sfida al vertice, quella in programma a Osijek tra la Croazia e la Turchia . C’è grande curiosità per vedere all’opera la selezione di Vincenzo Montella , al debutto sulla panchina della Mezzaluna. Un impegno decisamente complicato visto che la Croazia, al 90’, ha perso solo uno degli ultimi 19 incontri disputati. Un ko doloroso, rimediato dall’Argentina nella semifinale degli ultimi Mondiali .

Lo scorso 28 marzo Perisic e compagni vinsero 2-0 in casa dei turchi e il pubblico di Osijek può dare un’ulteriore spinta alla nazionale di casa. Per le quote sarà un debutto amaro per l’Aeroplanino, la vittoria della Croazia è offerta a 1.65 mentre l’offerta per il segno 2 sale a 5.50.

Gli allibratori prevedono un match con massimo due reti ma la sensazione è che l’Over 2,5 non sia così impossibile. Tre o più gol totali sono offerti a 2.10, il Multigol 3-5 fa salire la quota a 2.20.