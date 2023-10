Qualificazioni Mondiali, Colombia-Uruguay: quote e pronostico del match

Dopo le prime due giornate di qualificazione Colombia e Uruguay sono divise in classifica soltanto da un punto. "La Tricolor" di Nestor Lorenzo dopo aver battuto all'esordio il Venezuela (1-0) grazie a un gol realizzato al minuto 46 da Rafael Borre non è riuscita ad andare oltre lo "0-0" sul campo del Cile mentre l'Uruguay dopo aver vinto per 3-1 proprio contro il Cile è uscito sconfitto per 2-1 dal confronto con l'Ecuador.