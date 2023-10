Euro 2024, Italia favorita: qualificazione a un passo

L'Italia non può più sbagliare. La nazionale guidata da Spalletti è attesa da due gare fondamentali nel percorso per qualificarsi ai prossimi Europei del 2024 . Gli azzurri sfideranno prima Malta (14 ottobre) e poi l 'Inghilterra (17 ottobre) in centottanta minuti decisivi.

Euro 2024, le quote qualificazione dell'Italia

Nonostante il Girone C sia molto equilibrato con l'Italia a quota 7 a pari dell’Ucraina e della Macedonia del Nord, ma con una gara in meno, per gli esperti gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione fissata a 1,25, in netto vantaggio sugli ucraini offerti a 3,75 mentre una clamorosa prima volta alla fase finale di Elmas e compagni si gioca a quota 50. Diverso è invece il discorso per il primato del girone dove a essere favorita è l'Inghilterra vista vincente del Girone C a 1,10, con l’Italia prima inseguitrice a 8 e l’Ucraina a chiudere il podio a 26 volte la posta.