Qualificazioni Mondiali, l'Argentina parte favorita contro il Paraguay

In Sud America continuano le partite valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. L' Argentina è l'unica Nazionale che insieme al Brasile è riuscita sempre a vincere nelle prime due gare del girone, l'undici di Lionel Scaloni dopo aver battuto per 1-0 l' Ecuador ha concesso il "bis" contro la Bolivia per 3-0.

Il Paraguay che si presenta in Argentina è una Nazionale che nelle precedenti due partite disputate ha totalizzato soltanto un punto frutto del pareggio a reti bianche (0-0) ottenuto all'esordio contro il Perù. Nel match successivo il Paraguay non è riuscito a fermare il Venezuela, 1-0 per la "Vinotinto" al triplice fischio dell'arbitro.

Fai ora i tuoi pronostici

Uno spunto dai precedenti, scopri il pronostico

Per le quote non sembrano esserci molti dubbi, Argentina favorita a 1.25 mentre la doppia chance esterna si gioca mediamente a 3.60 (il "2" fisso al 90' è offerto addirittura a 10.75). Messi e compagni nelle ultime 24 gare ufficiali però non sono mai riusciti a realizzare più di tre gol nella stessa partita e precedenti alla mano si nota subito che gli ultimi tre Argentina-Paraguay sono sempre terminati con il Multigol 1-2 al 90'. La "combo" 1X+Multigol 1-3 moltiplica la posta per 1.56 mentre l'accoppiata 1+Multigol 1-3 paga esattamente 1.80.