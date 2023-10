Irlanda-Grecia, quote scommesse e pronostico

Nel gruppo B delle qualificazioni a Euro 2024 si gioca Irlanda-Grecia . La nazionale ellenica è messa meglio in classifica avendo raccolto 9 punti in 5 partite mentre l’Irlanda è ferma a tre punti ma è altrettanto vero che in questo stesso stadio, l'Aviva Stadium di Dublino, Ferguson e compagni hanno fatto soffrire le due corazzate del girone: Francia e Olanda .

Fai i tuoi pronostici

Primo tempo senza vincitori?

L’Irlanda ha perso l’ultimo match disputato con l’Olanda, subendo la rimonta Oranje dopo il vantaggio iniziale firmato Idah. Nel primo scontro diretto contro la Grecia, ad Atene, le cose non sono andate meglio per i Boys in green: altra sconfitta per 2-1.

Quanto alla Grecia di Gustavo Poyet, oltre al sopra citato match vinto con l’Irlanda, sono da registrare le due vittorie ottenute contro la Cenerentola Gibilterra. Tradotto, Pavlidis e compagni si giocano la qualificazione nelle prossime partite in cui affronteranno anche Olanda e Francia.

Per i bookie è l'Irlanda a partire favorita, il segno 1 si gioca a 2.45 mentre il colpo ellenico supera quota 3. Si può comunque ipotizzare un primo tempo equilibrato, che si chiuderà con un risultato di parità: ipotesi in lavagna a 1.90.