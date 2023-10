Il pronostico di Austria-Belgio: Lukaku ancora a segno?

La Nazioale di Ralf Rangnick nelle precedenti 5 partite ha fatto registrare 4 vittorie e 1 pareggio. Lienhart e compagni in casa sono riusciti a battere in rapida successione l’Azerbaigian (4-1), l’Estonia (2-1) e la Svezia (2-0).



Il Belgio, trascinato da un Romelu Lukaku in stato di grazia (8 gol per l’attaccante della Roma) invece ha iniziato il suo cammino vincendo per 3-0 in Svezia. La squadra di Domenico Tedesco poi nelle successive due trasferte ha vinto sia contro l'Estonia (5-0) che contro l'Azerbaigian (1-0).

Fai ora i tuoi pronostici

Belgio leggermente favorito, scopri il pronostico

Quote equilibrate all’Ernst Happel Stadion, il segno 1 è offerto mediamente a 2.85 mentre il “2” moltiplica la posta per circa 2.40. L'Austria in questo incontro dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti (out Arnautovic, Alaba e Sabitzer). Il Goal tenendo conto del fattore campo si può sempre provare ma in alternativa piace anche il più generico Multigol 2-4. Al triplice fischio dell'arbitro la "combo" X2+Over 1,5 è proposta a 1.85.

Nei "Diavoli Rossi" c'è grande attesa per la 9ª rete di Romelu Lukaku. Un gol dell'attaccante belga in qualsiasi momento del match si gioca a 2.50.