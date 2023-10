Girone A di Serie C, pronostico Pro Sesto-Padova: "Goal o Over 2,5"

Riflettori puntati sullo stadio " Ernesto Breda " di Sesto San Giovanni dove una Pro Sesto reduce dal pareggio a reti bianche con il Novara si appresta a ricevere un Padova ancora imbattuto in campionato. La compagine allenata da Vincenzo Torrente nelle prime 7 gare disputate nel Girone A di Serie C ha fatto registrare la bellezza di 5 vittorie e 2 pareggi, ben 13 i gol realizzati dai " Biancoscudati " e soltanto 3 quelli al passivo.

Fai ora i tuoi pronostici

Da non escludere la doppia possibilità, scopri il pronostico

La Pro Sesto vanta soltanto 8 punti in classifica e nelle prime tre gare interne di questo torneo ha fatto registrare una vittoria (3-1 con la Fiorenzuola), un pareggio (0-0 con il Novara) e una sconfitta (1-0 con l’Arzignano). Il Padova parte favorito a 1.73 ma visto il ruolino di marcia della Pro Sesto (5 Under 2,5+No Goal consecutivi) non si può escludere l’opzione “Goal o Over 2,5” al triplice fischio dell'arbitro. La doppia possibilità all'Ernesto Breda è proposta a 1.77.