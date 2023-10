Pronostico Vicenza-Renate, le quote sorridono ai biancorossi

Riflettori puntati sul girone A di Serie C, al “Romeo Menti” va in scena il confronto tra il Vicenza e il Renate. Il ruolino di marcia interno dei biancorossi parla in maniera molto chiara, Franco Ferrari e compagni nelle prime quattro gare interne di campionato hanno fatto registrare la bellezza di tre vittorie e un pareggio. Da sottolineare inoltre che la squadra allenata da Aimo Diana in queste quattro partite è sempre riuscita a mantenere la propria porta inviolata.