Qualificazioni Euro 2024, a Cardiff si gioca Galles-Croazia: ecco il pronostico

Continuano le partite valide per la qualificazione ad Euro 2024 . Al comando della classifica del gruppo D c’è la Turchia di Vincenzo Montella seguita dalla Croazia di Zlatko Dalic . I “ Vatreni ” dopo aver perso in casa contro la capolista (1-0, gol decisivo realizzato da Baris Yilmaz al minuto 30 del primo tempo) si preparano a giocare in trasferta sul campo del Galles . Modric e soci nelle prime due gare esterne hanno sempre vinto senza subire gol, nel dettaglio la Croazia ha battuto prima la Turchia per 2-0 e poi l’ Armenia per 1-0.

Croazia favorita per le quote, scopri il pronostico

Il Galles si trova al penultimo posto del gruppo D ma avendo soltanto 3 punti in meno della Croazia può ancora giocarsi le proprie carte in ottica qualificazione. I “Dragoni” nelle precedenti due gare interne hanno prima vinto per 1-0 contro la Lettonia ma poi non sono riusciti ad arginare gli attacchi dell’Armenia, 4-2 il punteggio al termine dei 90 minuti di gioco. Le quote sorridono all’undici croato, il segno 2 è offerto a 1.95 ma per correre meno rischi si può provare la “combo” X2+Multigol 1-4 a 1.50.