Belgio-Svezia, il pronostico: Lukaku e compagni (qualificati) sono favoriti

Nel gruppo F delle qualificazioni a Euro 2024 il Belgio ha strappato il pass per la fase finale con due gare d’anticipo. Lukaku e compagni possono così affrontare senza alcuna pressione l’impegno con la Svezia , che al contrario deve vincere a Bruxelles per dare un senso agli ultimi 180 minuti.

Una doppia possibilità come pronostico

Gli scandinavi hanno perso nettamente lo scontro diretto di Solna: 0-3 con tripletta del solito Lukaku. Anche con l’Austria (1-3) le cose sono andate male per Cajuste e compagni, a dimostrazione di come manchi ancora qualcosa per essere all’altezza di impegni di una certa difficoltà.

Per le quote è il Belgio a partire nettamente favorito, anche se come detto la qualificazione è ormai blindata. Il segno 1 al 90’ vale circa 1.65, la X (manca alla Svezia da oltre un anno) paga 3.90 mentre il 2 rende circa 5 volte la posta. La Svezia non può fare calcoli e deve prendersi dei rischi allo stadio Re Baldovino. Ci sta la doppia possibilità Goal o Over 2,5 a 1.50.