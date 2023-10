Qualificazioni Europei, Grecia-Olanda è uno spareggio: quote e pronostico

Il girone B delle qualificazioni a Euro 2024 non ha fatto registrare fin qui alcun pareggio . La Francia si è qualificata con 6 vittorie su 6, l’ultima delle quali ad Amsterdam contro l’ Olanda . I Tulipani sono dunque al terzo posto (5 gare giocate) e inseguono a tre lunghezze di distanza la Grecia di Gustavo Poyet , reduce dal prezioso successo per 2-0 in casa dell’Irlanda.

Fai i tuoi pronostici

Olanda imbattuta? Ecco il pronostico

La sfida di lunedì sera ad Atene tra Grecia e Olanda è una sorta di spareggio tra le due nazionali che si giocano il secondo volo diretto per Germania 2024. Nel girone B gli Oranje hanno centrato 5 volte su 5 l’Over 2,5 e in 4 di queste occasioni è uscita la somma gol finale 3.

La Grecia ha fatto registrare il No Goal in 5 delle 6 gare fin qui disputate. L’Olanda vinse 3-0 ad Eindhoven lo scorso 7 settembre ma alla Opap Arena il match dovrebbe essere più equilibrato. La combo X2+Multigol 1-4 (a 1.56) sembra un’opzione valida per questa delicata sfida.