Diario dall'ATP di Tokyo: la prossima dritta di Lionsam

La partita più attesa non ha deluso le aspettative, ovvero l’incontro tra l’australiano Alex De Minaur e il mancino britannico Jack Draper.

È stato un match alla pari, zeppo di punti spettacolari e scambi intensissimi, un equilibrio durato fino al tiè break del terzo set, nel quale l’ha spuntata lo specialista di Sydney anche grazie alla condizione fisiche precarie di Draper, giocatore recidivo a problemi fisici.

Come ampiamente previsto ieri dal pronostico, l’americano Taylor Fritz ha liquidato la pratica col britannico Cameron Norrie per 6-4 6-3.

Fritz ha iniziato la partita a rilento concedendo un break, ma appena trovata confidenza con il campo e con i propri colpi, il match è stato tutto in discesa dominando la restante parte dell’incontro.

L’americano al secondo turno affronterà la wild card nipponica Mochizuki, protagonista di una partita di cuore contro uno spento e falloso Etcheverry (la mia analisi sul Gruppo Telegram)

Ma la vera sorpresa di giornata è stata la vittoria dell’australiano Popyrin, il quale ha sconfitto la testa di serie numero 7 Karen Khachanov.

L’attuale numero 41 del mondo è stato protagonista di un incontro perfetto, un servizio impeccabile assieme ad un dritto esplosivo, che gli hanno consentito di imporsi con un netto 6-4 6-2.

Al prossimo turno Popyrin affronterà il cileno Cristian Garin, giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Il suo percorso fin qui a Tokyo è stato tutt’altro che semplice vincendo due dei tre match giocati fin qui al 3º set con tanta fatica.

Dalle valutazioni fatte negli incontri precedenti, il giocatore di Santiago mi è apparso nervoso e poco concentrato in alcuni frangenti e le vittorie sono state ottenute grazie anche a qualche aiutino da parte degli avversari.

L’appuntamento è fissato per giovedì notte e l’andamento dell’incontro vedrà l'australiano condurre la maggior parte degli scambi grazie ad un peso di palla più pesante e soprattutto grazie alla sua familiarità con gli “hard court”, al contrario del cileno che predilige campi più lenti e in particolare la terra rossa.

Un’arma aggiuntiva di cui beneficerà Popyrin sarà sicuramente il suo servizio, sul quale Garin farà una fatica immane a rispondere alla prima palla di servizio.

Il mio pronostico di oggi sarà la vittoria di Alexei Popyrin quotato a 1.67, scopri la quota migliore.

Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti