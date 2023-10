Brasileirao, il pronostico di America Mg-Botafogo

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì prende il via la 27ª giornata del Brasileirao. Una delle partite da seguire in chiave pronostici è America Mg-Botafogo, ultima contro prima. La capolista sembra aver messo in archivio un settembre nero (tre ko in tre incontri) tornando alla vittoria sull'ostico campo del Fluminense. Al contrario, l'America Mg non vince da 5 partite (tre ko e due pareggi) e lo spettro della retrocessione fa sempre più paura.