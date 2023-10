Brasileirao, quote e pronostico di Goias-Sao Paulo

Riflettori puntati sull' Estádio da Serrinha per la sfida tra il Goias e il Sao Paulo . Risultati alla mano si può subito notare che la squadra padrona di casa non vince in campionato da ben 7 incontri consecutivi (5 pareggi e 2 sconfitte) mentre quella ospite è imbattuta da tre giornate di fila (2 vittorie e 1 pareggio) ma in trasferta non è ancora mai riuscita a conquistare i tre punti (6 pareggi e 6 sconfitte con 8 reti all'attivo e 14 al passivo).

Il Goias nell'ultima partita disputata in casa ha incassato ben 6 reti contro il Bahia. La possibilità che il Sao Paulo riesca a vincere per la prima volta in trasferta è in lavagna a 2.37 mentre il più generico Multigol Ospite 1-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.57. Interessante anche la "combo" Under 1,5 Casa+Over 0,5 Ospite a 1.77.