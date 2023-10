Pronostico Vasco-Fortaleza, curiosità e statistiche del match

Il programma della 27ª giornata del campionato brasiliano mette a confronto il Vasco con il Fortaleza . La classifica non deve trarre in inganno, le due squadre sono si separate da ben 15 punti ma nelle precedenti 5 gare del torneo hanno entrambe fatto registrare 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Nel dettaglio il Vasco, quart'ultimo, dopo aver battuto in rapida successione Fluminense (4-2), Coritiba (5-1) e America Mg (1-0) è riuscito a conquistare soltanto un punto nelle ultime due partite disputate contro Santos (4-1) e Sao Paulo (0-0). In crescendo invece il Fortaleza, dopo il ko per 1-0 subito sul campo della Fluminense i "Leoni" non si sono più fermati riuscendo a centrare prima due vittorie contro Corinthians (2-1) e Sao Paulo (2-1) e poi un pareggio e un altro successo contro Gremio (1-1) e America Mg (3-2).

Fai ora i tuoi pronostici

Fortaleza, a quando la "X" in trasferta? Scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte di un Vasco che non ha mai perso nelle precedenti cinque gare interne di campionato (11 reti realizzate e 3 subite), il segno 1 è offerto mediamente a 2.25 mentre il "2" si gioca a circa 3.20. Da non escludere il Goal (a 1.88) o il Multigol 2-4 (a 1.57) al triplice fischio dell'arbitro.

Curiosità: il Fortaleza non ha mai pareggiato nelle ultime 9 trasferte di campionato, la multi chance "X o Goal" moltiplica la posta per 1.60.