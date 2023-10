Osasuna-Granada, migliori quote e pronostico

La Liga riparte da Pamplona, la decima giornata si apre con l'anticipo Osasuna-Granada. Un match tra due squadre che almeno in partenza avevano obiettivi diversi, l'Osasuna fa un pensiero all'Europa mentre il Granada vola basso e cerca una salvezza il più possibile tranquilla. Non è stato però un inizio di campionato facile per entrambe, chiamate a cancellare uno "zero": Osasuna mai vittorioso in casa (un pareggio e tre sconfitte), Granada a secco di successi esterni (un pari e tre ko).