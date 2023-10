Tottenham-Fulham, vince Postecoglou? Quote e pronostico

Segna sempre ed è ancora imbattuto in Premier League: la "speranza" è che la sosta... non gli abbia fatto male. Di chi si tratta? Del Tottenham di Postecoglou, capace di dare un taglio netto rispetto al passato. La sua squadra è lì a giocarsela con le big del campionato, forte di 6 vittorie e 2 pareggi nelle prime 8 giornate. Non basta? Gli Spurs hanno battuto Manchester United e Liverpool e pareggiato 2-2 in casa dell'Arsenal. Il Fulham è avvertito...