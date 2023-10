Formula 1: la Pole di Leclerc valeva otto volte la posta

La Formula 1 torna negli USA per l’appuntamento di Austin, seconda tappa americana della stagione 2023.

A partire dalla pole sarà Charles Leclerc, che compie un miracolo in pista anche grazie alla cancellazione del tempo di Max Verstappen a causa del superamento di un track limits.

Dietro al monegasco c’è Lando Norris, seguito da Lewis Hamilton.

Carlos Sainz partirà 5º davanti a Russell e al tre volte campione Max Verstappen.

L’olandese inizia il weekend di Austin con il piede sbagliato dopo il trionfo nell’ultimo appuntamento in Qatar.

Ottimo lavoro per le Alpine, che scatteranno dalla 7ª posizione (Gasly) e dall’8ª (Ocon).

Dietro ai due francesi c’è Sergio Perez, che dovrà dimostrare di valere sulla pista americana viste le voci che lo vorrebbero fuori dalla scuderia di Horner per il 2024.

A tornare in occasione del GP di Austin è stato Daniel Ricciardo, di nuovo in pista dopo un infortunio alla mano avvenuto a Zandvoort. L’australiano partirà 15º,

risultato onesto dopo quasi due mesi di stop e un ritorno su una monoposto aggiornata.

Un weekend difficile si apre per Aston Martin, con entrambi i piloti fuori in Q1: Fernando Alonso partirà 17º e Lance Stroll 18º.

Le due Williams appaiono sottotono nel venerdì di Austin, Sergeant si qualifica ultimo e Albon 18º. L’eroe di casa non migliora, segno di una stagione in caduta libera per l’unico statunitense del grid.

Il weekend della Formula 1 è appena iniziato, domani si disputeranno le qualifiche Shootout (ore 20:00 italiane) e la Sprint Race (ore 0:00 italiane).

Riusciranno i nostri eroi dell’asfalto a regalare ai migliaia di spettatori un fine settimana indimenticabile?