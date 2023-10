Serie A, pronostico Bologna-Frosinone: pazza idea al Dall'Ara

Al " Renato Dall'Ara " va in scena la sfida tra il Bologna e il Frosinone . Entrambe le squadre in questo avvio di stagione hanno raccolto dei buoni risultati, i felsinei guidati da Thiago Motta dopo aver perso all'esordio contro il Milan (2-0) non si sono più fermati centrando due vittorie (2-1 con il Cagliari e 3-0 con l' Empoli ) e cinque pareggi (4 su 4 in trasferta) nelle successive 7 gare di campionato.

Il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco invece si è arreso soltanto al cospetto del Napoli (3-1 in casa) e della Roma (2-0 all'Olimpico) mentre nelle restanti sei partite ha fatto registrare tre vittorie (tutte allo "Stirpe" contro Atalanta, Sassuolo e Verona) e tre pareggi.

Possibili sorprese al Dall'Ara, scopri il pronostico

La classifica quindi al momento vede i ciociari con un punto di vantaggio rispetto al Bologna. La partita mette a confronto una squadra che come già detto in precedenza non perde da sette incontri consecutivi e una che nonostante giochi bene non è ancora mai riuscita a vincere in trasferta.

Le quote pendono tutte dalla parte del club rossoblù (il segno 1 è in lavagna a circa 1.75) ma occhio alle sorprese, il "2" in controtendenza è offerto su Cplay a 4.80 mentre su Sisal e Planetwin è proposto mediamente a 4.75. Sembra dare le giuste garanzie il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.