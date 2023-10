Gasperini sfida Gilardino, il pronostico e le quote di Atalanta-Genoa

Al "Gewiss Stadium" scendono in campo due squadre che dalla 6ª giornata in poi hanno conquistato lo stesso numero di punti. Da una parte c'è un'Atalanta che dopo aver battuto il Verona in trasferta per 1-0 non è riuscita a vincere né contro la Juventus (0-0 a Bergamo) né contro la Lazio (3-2 all'Olimpico) mentre dall'altra c'è il Genoa di Alberto Gilardino, club che nelle precedenti tre gare di campionato ha fatto registrare una vittoria per 4-1 a Marassi contro la Roma, un pareggio per 2-2 ad Udine e una sconfitta per 1-0 in casa con il Milan.