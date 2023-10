Pronostici Serie A, Milan-Juventus: partita sbloccata nel primo tempo?

La sfida più importante della 9ª giornata di Serie A è senza dubbio Milan-Juventus. Le due squadre in questo avvio di stagione hanno perso soltanto una partita (il "Diavolo" per 5-1 contro l'Inter mentre la "Vecchia Signora" è caduta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-2) mentre nelle restanti sette partite di campionato sono riuscite a conquistare rispettivamente 21 (7 vittorie su 7 per i rossoneri) e 17 punti (5 successi e 2 pareggi per i bianconeri).