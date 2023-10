Derby toscano al Franchi, il pronostico di Fiorentina-Empoli

Il derby toscano Fiorentina-Empoli tiene accese le luci del Franchi su una sfida importante per le ambizioni delle due squadre. La Viola (5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) fa sul serio e sogna la Champions, l'Empoli con Andreazzoli in sella ha ottenuto 4 punti in tre giornate e tenuto la porta inviolata in due occasioni. Sprazzi di normalità dopo un avvio horror, che è costato la panchina a Zanetti.