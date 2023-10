Palermo-Spezia, quote e pronostico del posticipo di Serie B

Chi ha tenuto fede alle aspettative e chi no. Palermo-Spezia è il match che chiude la 10ª giornata di Serie B , i rosanero vogliono vincere per salire a quota 22 e restare in orbita promozione mentre i liguri cercano quel risultato di prestigio che può far scattare un altro campionato . Da protagonisti, come nelle attese della vigilia.

Pronostico 1X2 primo tempo e somma gol finale

In classifica il Palermo ha 13 punti in più rispetto allo Spezia ma in lavagna questo divario non si vede. Il segno 1 si può trovare mediamente a 2.20, il 2 è valutato 3.30. Insomma, il gap c'è ma non è così netto. Certo non si può ignorare come il Palermo abbia vinto 6 gare su 8, perdendo solo col Cosenza per un eurogol di Canotto e pareggiando al debutto a Bari un match a dir poco incredibile.

Lo Spezia ha racimolato solo 6 punti, di cui 4 in trasferta. Curiosità, le partite (interne ed esterne) giocate dai liguri non sono mai terminate con il segno 1 al termine della prima frazione. Una particolare tendenza che trova riscontro anche sponda Palermo: qui il segno 1 parziale si è fatto vedere solo nella sfida contro la FeralpiSalò (3-0 all'intervallo).

I siciliani, spinti dal pubblico amico, troveranno almeno un gol nella prima frazione? L'esito "Segna gol casa 1° tempo: Sì" è in lavagna a 1.95, quota che schizza a 2.80 per l'1 primo tempo.

Lo Spezia, infine, deve ancora centrare la prima somma gol 2 in campionato. Qui il coefficiente di rischio sale considerevolmente e di conseguenza anche l'offerta prevista per un match con due reti esatte, pari a 3.50 volte la posta.