Sinner-Shelton, Jannik si prenderà la rivincita? Cosa dicono i bookie

A distanza di poche settimane dall’incontro di Shangai, Jannik Sinner ritrova in campo Ben Shelton da avversario, a Vienna. In Cina vinse a sorpresa il giovane statunitense, che domenica ha sollevato il primo trofeo in carriera a Tokyo; per questa sfida, però, gli esperti vedono favorito il numero uno d’Italia: la vittoria di Sinner si gioca a 1,25 contro il bis dell’americano tra 3,60 e 3,70. Le fatiche della lunga, e proficua, tournée asiatica potrebbero costare care a Shelton, ma i bookie non puntano su una partita breve: prevale in quota l’Over 19.5 game a 1,33 contro l’Under 19.5 a 2,95. Nel set betting, è avanti il 2-0 per l’azzurro, a 1,78, seguito dal 2-1 a 3,55. Un successo dello statunitense per 2-0 paga 7 volte la posta.