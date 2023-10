Pronostico Feyenoord-Lazio, match chiave per Sarri in Champions

Provedel e Pedro , sono stati loro finora i protagonisti delle memorabili (e interminabili) notti laziali in Champions League . La squadra di Sarri nella terza giornata del gruppo E è attesa dal Feyenoord , avversario anche lo scorso anno dei biancocelesti ma in Europa League . Al De Kuip vinsero 1-0 gli olandesi, all'Olimpico invece fu poker della Lazio: 4-2.

Feyenoord favorito ma...

La Lazio sa di dover prendere con le molle l'impegno contro una squadra che ha battuto 2-0 il Celtic e, pur soccombendo contro l'Atletico Madrid, ha segnato altre due reti nella tana di Morata e compagni. I risultati dicono che la Lazio prima di accelerare ha avuto bisogno di incassare il primo colpo dagli avversari, un dato su cui Sarri avrà certamente posto l'accento nel preparare questo importantissimo match.

Per quanto riguarda l'esito 1X2 finale i bookmaker danno ragione al Feyenoord, su Bet365 e Sisal il segno 1 viaggia a 1.85 mentre con Cplay si passa a 1.90. La difesa tuttavia non è il punto di forza delle squadre olandesi e la Lazio, che di certo non gioca per lo 0-0, proverà a far male. Il Goal è un'opzione da 1.60 volte la posta, meno probabile il No Goal che infatti paga 2.20/2.25.