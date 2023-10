Psg-Milan, Mbappé contro Leao: quote e pronostici

Fa un po' meno paura rispetto alle stagioni passate ma porta un nome sempre altisonante: Psg. Ecco l'avversario del Milan di Pioli nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League. Il gruppo F si sta dimostrando a tutti gli effetti un girone tosto ed equilibrato in cui il Newcastle comanda con 4 punti, tallonato dal Psg a 3 e dal Milan a quota 2, dopo i pareggi (non senza rimpianti per i colori rossoneri) per 0-0 contro inglesi e tedeschi. Che partita sarà al Parco dei Principi? I bookie hanno le idee chiare.