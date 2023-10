Champions League, pronostico e quote di Young Boys-Manchester City

L'Over 3,5 ha risposto sempre presente anche con lo Young Boys in campo, la compagine svizzera all'esordio è stata sconfitta per 3-1 dal Lipsia e poi non è riuscita ad andare oltre il 2-2 nella tana della Stella Rossa.

"Citizens" nettamente favoriti, scopri il pronostico

La squadra allenata da Guardiola parte senza dubbio con i favori del pronostico. Il segno 2 paga soltanto 1.20 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 4.65.

Probabilmente i "Citizens" riusciranno a conquistare senza problemi i tre punti ma è giusto segnalare che nelle precedenti sei trasferte ufficiali hanno sempre subito almeno un gol. Entrambe le porte violate allo Stadion Wankdorf si giocano a 2.05 mentre il Multigol 3-5 è offerto in lavagna a 1.67. Per chi vuole alzare il coefficiente di difficoltà c'è la "combo" 2+Multigol 3-5 a 1.82.