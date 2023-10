Conference League, quote e pronostico di Fiorentina-Cukaricki

Nel dettaglio la "Viola" ha prima pareggiato per 2-2 sul campo del Genk e poi ha fatto registrare lo stesso risultato anche al "Franchi" contro il Ferencvaros.

Sulla carta il Cukaricki non dovrebbe mettere in difficoltà la compagine toscana. I serbi sono sesti nel loro campionato e nel Gruppo F vantano due sconfitte contro Ferencvaros (3-1) e Genk (2-0).

Tre punti in arrivo per la "Viola"

Per le quote il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro non sembra in discussione. Da valutare quanti gol riuscirà a segnare la Fiorentina in questo incontro. Le statistiche della "Viola" parlano in maniera molto chiara, in casa Bonaventura e compagni prima di perdere per 2-0 contro l'Empoli avevano sempre segnato 2 o 3 gol. Ci si può cautelare con il Multigol Casa 2-4 proposto a circa 1.50.