Europa League, il pronostico di Liverpool-Tolosa: altro show dei Reds?

I consigli su cosa giocare

Nelle 11 partite ufficiali fin qui giocate in stagione il Tolosa è rimasto a secco di gol solo contro Marsiglia e Strasburgo. Di più, in questo primo ciclo di gare l'esito Multigol 2-4 si è visto ben 9 volte.

Il Liverpool di Klopp invece di partite con posta in palio ne ha disputate 12 e in 10 occasioni Salah e compagni sono andati a segno esattemente due o tre volte. Per chi ritiene possibile che questo scenario possa riproporsi contro il Tolosa, l'opzione da prelevare dal palinsesto scommesse è il Multigol Casa 2-3 offerto al doppio della posta. Per il Liverpool "vincente con una o due gol di scarto", come contro Lask e Royale Union, la quota scende (ma non di molto) a 1.85.