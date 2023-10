Pronostici Europa League, quote ok per l'Atalanta contro lo Sturm Graz

Lo Sturm Graz invece si appresta a ricevere la "Dea" dopo aver collezionato tre punti nelle prime due giornate, alla sconfitta per 2-1 contro lo Sporting gli austriaci sono riusciti a rispondere con la vittoria per 1-0 sul campo del Rakow.

Occhio alle sorprese, scopri il pronostico

Lo Sturm Graz in Europa ha perso le ultime due gare disputate davanti al proprio pubblico, gli austriaci prima di perdere contro lo Sporting erano reduci da una sconfitta subita nei preliminari di Champions contro il Psv (3-1).

Le quote pendono dalla parte di Scamacca e compagni, il segno 2 è proposto su Sisal e Planetwin365 a 1.90 mentre su Cplay il successo della "Dea" è in lavagna a 1.93. L'Atalanta in questa stagione non ha ancora mai pareggiato in trasferta (1 vittoria in Europa League, 2 successi e 3 sconfitte in campionato), il segno X al 90' moltiplica la posta per circa 3.55 mentre la "combo" X2+Multigol 1-4 al termine del secondo tempo di gioco si gioca mediamente a 1.55.