Ligue 1, pronostico Clermont-Nizza: quote ok per i rossoneri

I numeri fatti registrare dal Clermont in questa prima parte di stagione lasciano pendere l'ago della bilancia dalla parte della formazione ospite. I padroni di casa con solamente 5 punti conquistati occupano la penultima posizione in classifica e davanti al proprio pubblico hanno perso ben 3 volte su 4. Difficile poi pensare che una squadra che in casa viaggia a una media di 0,5 reti segnate a partita possa riuscire a mettere in difficoltà la miglior difesa della Ligue 1.

Nizza favorito, ecco il pronostico

Il segno 2 è in lavagna a circa 1.85 mentre la doppia chance 1X moltiplica la posta per 1.95. Il Nizza in trasferta ha centrato per tre volte l'Under 2,5, da valutare la "combo" X2+Under 3,5 al termine del secondo tempo di gioco.