Serie B, Cittadella-Cremonese: il pronostico

Vincere per fare irruzione in zona playoff . Questo l'obiettivo di Cittadella e Cremonese , di fronte nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie B . Entrambe hanno 13 punti frutto di un identico rulino di marcia: 3 vittorie e altrettante sconfitte più 4 pareggi. Curiosità , la Cremonese i successi li ha ottenuti tutti in trasferta . Un monito per i padroni di casa.

Statistiche e pronostico

Oltre al ruolino di marcia Cittadella e Cremonese si specchiano anche nel numero di match con almeno una rete al passivo: 8 a testa. Un altro dato su cui porre l'accento riguarda i tanti gol incassati dal citta nei primi tempi: ben 9 sui 13 totali al passivo.

Le due formazioni sono solite giocare a viso aperto e questo dovrebbe favorire l'esito Goal (segnano entrambe), in lavagna a 1.75. Per inciso, sarebbe il 7° per entrambe: altro dato in comune, tanto per cambiare...