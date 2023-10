Pronostico Crystal Palace-Tottenham, fuga Spurs? Occhio a Hodgson

La decima giornata di Premier League è inaugurata dalla capolista, il Tottenham di Postecoglou (7 vittorie e due pareggi). Gli Spurs vogliono battere il Crystal Palace per allungare momentaneamente in vetta alla classifica ma devono fare i conti con una squadra solida, ben guidata da un allenatore esperto come Roy Hodgson .

Statistiche e stato di forma delle due squadre

Con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte il Palace naviga a metà classifica. Solo 7 i gol segnati da Ayew e compagni, come Sheffield e Burnley ovvero due squadre in piena zona retrocessione.

Qualche dato statistico da segnalare. Il Crystal Palace gradisce No Goal e Under 2,5 e non ha ancora centrato la somma gol 3. Il Tottenham ha segnato due gol esatti in sette delle nove partite giocate in Premier League e negli ultimi tre precedenti ha sempre battuto il Palace senza subìre gol.

Quote e pronostico

Le quote danno fiducia a Kulusevski e compagni, il 2 è pagato 1.80 contro il 4/4.10 previsto per il segno 1. Match che per i bookie regalerà almeno tre reti, il consiglio è di orientarsi sul Multigol 2-3 che regala una quota conveniente: 2.07.