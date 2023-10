Pronostico Genoa-Salernitana: il consiglio? Una combo offerta a 1.75

La 10ª giornata di Serie A si apre a " Marassi " con il confronto tra il Genoa e la Salernitana . La squadra allenata da Alberto Gilardino dopo aver perso prima in casa contro Milan (1-0) e poi in trasferta con l' Atalanta (2-0) proverà a rialzare la testa contro i campani. Il " Grifone " davanti al proprio pubblico ha totalizzato 4 punti su 12 frutto di una vittoria contro la Roma (4-1) e un pareggio con il Napoli (2-2).

La Salernitana dal canto suo non ha ancora mai centrato il successo in campionato e in trasferta con ben 8 reti al passivo viaggia a una media di esattamente 2 gol subiti a partita.

Possibile il riscatto del Genoa, scopri il pronostico

Per le quote il Genoa parte con i favori del pronostico, il segno 1 in questo incontro è in lavagna mediamente a 1.85 mentre la doppia chance X2 regala un moltiplicatore pari a 1.95. Più Under che Over 2,5 al termine del secondo tempo, la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 è proposta a circa 1.75.