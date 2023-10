Sinner-Tiafoe, l'azzurro è favorito ma può perdere un set

Sinner, quanto paga la vittoria su Tiafoe

Per le quote pochi dubbi sul fatto che Sinner si prenderà la rivincita su Tiafoe. Nel testa a testa il segno 2 è proposto a 1.24 da Cplay mentre per il successo di Tiafoe la quota schizza a 4. Per Sisal la vittoria di Sinner è ancora più probabile, per questo motivo il 2 scende a 1.20 mentre l'1 è pagato 3.75. Valutazioni in linea con quelle del bookmaker StarCasinò Bet che offre il successo di Jannik a 1.22 e quello di Tiafoe a 3.80.

Con Sinner dunque favorito non sorprende che nel mercato "Set betting" i bookie privilegino la scelta "0-2", in lavagna mediamente a 1.65. E se Sinner concedesse un set al suo avversario? Per l'1-2 (successo di Sinner per due set a uno) la quota sale a 3.55.