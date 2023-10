Serie A, pronostico e quote di Juventus-Verona: le statistiche del match

Partita importante per una Juventus che con una vittoria contro il Verona potrebbe portarsi al comando della classifica per almeno una notte. La squadra di Massimiliano Allegri dopo aver perso per 4-2 contro il Sassuolo sembra aver chiuso la propria porta a chiave, dalla 6ª giornata in poi i bianconeri hanno fatto registrare tre vittorie (1-0 Lecce , 2-0 Torino e 1-0 Milan ) e un pareggio (0-0 Atalanta ) con 4 reti all'attivo e nessuna al passivo.

Il Verona dopo aver conquistato 6 punti su 6 nelle prime due partite di campionato ne ha totalizzati soltanto altri due nelle successive sette giornate (2 pareggi e 5 sconfitte).

Quote e statistiche del match

Per le quote non sembra esserci partita, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Snai a 1.35, Sisal lo propone a 1.37 mentre su Cplay il successo della Juventus vale 1.38. Osservando i ruolini di marcia delle due squadre in campo si nota poi che l'undici bianconero nelle ultime 4 gare di campionato ha sempre terminato il primo tempo sullo "0-0" mentre il Verona non ha ancora mai chiuso un incontro con esattamente due reti al 90'. Da valutare l'esito Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo offerto a 1.70 mentre l'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" moltiplica la posta per 2.10. Come possibile risultato esatto si può provare il cluster "2-0, 2-1, 3-0, 3-1" a 2.15.