Roma, Lukaku in gol contro l'Inter? La quota

Gli addetti ai lavori possono ripetere (anche a ragione) che Inter-Roma non è Inter contro Lukaku. Ma nei fatti, il belga è l'osservato speciale numero uno nel ritorno a San Siro da avversario. Big Rom sa bene che ambiente troverà al Meazza, un clima decisamente ostile per le note vicende estive. Insomma, per Lukaku non sarà una partita come le altre, ecco quindi la "provocazione" dei bookie che si materializza nella scommessa sul gol dell'ex.