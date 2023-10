Serie A, pronostico Inter-Roma: quote e statistiche del match

Manca davvero poco al fischio d'inizio di Inter-Roma . La squadra di Simone Inzaghi nell'ultima partita disputata in Serie A ha battuto il Torino in trasferta per 3-0 (da segnalare l'11ª rete in campionato di Lautaro Martinez ) mentre l'undici capitolino è reduce dall'1-0 ottenuto in casa contro il Monza .

Stastistiche alla mano si nota subito come la compagine nerazzurra non abbia mai fatto registrare il segno 1 nelle precedenti cinque giornate del torneo, l'ultimo successo interno dell'Inter (Champions esclusa) risale al derby vinto contro il Milan il 16 settembre scorso. Barella e compagni nelle successive due gare casalinghe di campionato hanno prima perso per 2-1 con il Sassuolo e poi non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 con il Bologna.

Rendimento altalenante per la Roma in trasferta, i giallorossi viaggiano a una media di un punto esatto conquistato a partita, alla sconfitta sul campo del Verona (2-1) hanno fatto seguito il pareggio contro il Torino (1-1), il ko con il Genoa (4-1) e la vittoria con il Cagliari (4-1).

Nerazzurri avanti per le quote ma... scopri il pronostico

Tutti i concessionari vedono l'Inter favorita, il segno 1 su Sisal e Snai è proposto a 1.60 mentre su Cplay regala una quota pari a 1.64. La vittoria della Roma per i bookie sembra quasi un'utopia (offerta a 5.40) ma non va dimenticato l'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena al "Meazza", risultato finale 2-1 per i giallorossi. Il Multigol Ospite 1-2 in questo incontro si gioca mediamente a 1.70.

Quanto paga il gol dell'ex? Ecco la quota di Lukaku marcatore

Riflettori puntati sulla prestazione del grande ex. Romelu Lukaku dopo aver disputato la precedente stagione con la maglia dell'Inter torna al "Meazza" da avversario, un suo gol nei 90 minuti moltiplica la posta per circa 3.30.