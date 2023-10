Pronostico Napoli-Milan, da non escludere la "X" al Maradona

Riflettori puntati sul " Maradona " di Napoli per il confronto tra l'undici partenopeo e il Milan . La squadra di Rudi Garcia torna a giocare in casa dopo il "3-1" ottenuto in trasferta contro il Verona . Politano e compagni nelle prime 4 gare interne di campionato hanno fatto registrare due vittorie contro Sassuolo (2-0) e Udinese (4-1) e due sconfitte contro Lazio (2-1) e Fiorentina (3-1).

Il "Diavolo" giunge a Napoli con la consapevolezza di non aver mai perso negli ultimi cinque match disputati al “Maradona” (3 vittorie e 2 pareggi). In questo avvio di stagione i rossoneri in trasferta con 4 vittorie e 1 sconfitta hanno totalizzato 12 punti su 15.

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a circa 2.25 mentre la doppia chance X2 (i partenopei non hanno ancora mai pareggiato al "Maradona" mentre con il Milan in campo in campionato non si è ancora mai vista la "X") moltiplica la posta per 1.65.

Si possono tenere in considerazione le opzioni "X primo tempo o X finale" a 1.53 e "X o Goal" a 1.54.