Fattore casa dominante? Vediamo le quote dei bookie per le vittorie di Inter, Napoli e Marsiglia

La giornata di Serie A rappresenta indubbiamente un primo crocevia decisivo per l'esito del campionato. Infatti, l'Inter ospita Mou e si prepara ad accogliere Lukaku mentre il Milan prova a riscattare la batosta in Champions, al Maradona contro il Napoli. Le prime due della classe sono impegnate in partite molto difficili mentre, in Francia, Gattuso cerca di dar continuità alla vittoria in Europa League nella sfida del Velodrome contro il Lione.