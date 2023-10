Pronostico Lazio-Fiorentina, una combo per il match dell'Olimpico

Lazio favorita, ecco un'alternativa al segno 1

I viola si presentano all’Olimpico con una particolare sequenza in cui Goal e No Goal si alternano puntualmente dalla 2ª giornata di campionato in poi. Adesso, se l’alternanza dovesse essere confermata, sarebbe il turno del Goal che le quote propongono mediamente a 1.70. La Lazio nelle ultime due esibizioni casalinghe ha battuto Atalanta (3-2) e Torino (2-0) e parte favorita, la terza vittoria di fila all’Olimpico si gioca a 2.15 su Eurobet, a 2.25 su Sisal mentre sale a 2.31 su Cplay.

Un’opzione ben pagata e tutto sommato probabile corrisponde alla combo 1X+Multigol 1-4, a quota 1.65. Ovvero, Lazio che vince o pareggia al termine di un match con minimo una, massimo quattro reti totali.