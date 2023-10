Sedicesimi di Coppa Italia, il pronostico di Bologna-Verona

Nei sedicesimi di Coppa Italia scattano gli incroci tra squadre di Serie A . Uno di questi è Bologna-Verona , in programma martedì sera al Dall'Ara (ore 21). I rossoblù nel primo turno, disputato ad agosto, hanno battuto 2-0 il Cesena mentre l' Hellas ha superato l' Ascoli imponendosi per tre a uno.

Bologna-Verona, chi vince? Il pronostico

In campionato le due squadre si sono affrontate al Bentegodi, match equilibrato e con pochi sussulti terminato 0-0. Il Verona è fermo al successo esterno ottenuto al debutto in casa dell'Empoli, difficile sulla carta che gli scaligeri possano impensierire un Bologna che in casa ha perso solo contro il Milan a inizio campionato.

Curiosità, in cinque delle sei partite ufficiali disputate al Dall'Ara (campionato e Coppa Italia) il Bologna ha fatto registrare il Multigol 2-3. Anche in Bologna-Verona ci saranno due o tre reti totali? Questa opzione paga doppio mentre la più prudente combo 1X+Over 1,5 si gioca a 1.55.