Girone A di Serie C, ecco il pronostico di Alessandria-Atalanta U23

Recupero dell'8ª giornata di campionato, nel Girone A di Serie C va in scena Alessandria-Atalanta U23. La compagine piemontese occupa il penultimo posto in classifica con soltanto 6 punti conquistati nelle prime 10 gare del torneo (ben 5 nelle ultime 3). Gioca meglio l'Atalanta U23 che in questo avvio di stagione ha centrato il successo in 5 occasioni e con 17 punti è posizionata nella zona playoff della classifica.