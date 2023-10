Coppa Italia, pronostico Lecce-Parma: quote ok per i salentini ma...

Al " Via del Mare " è tutto pronto per la sfida tra il Lecce e il Parma . La partita mette in palio l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia e vede la compagine salentina presentarsi all'appuntamento con una vittoria che manca dal lontano 22 settembre (1-0 contro il Genoa ). Il ruolino di marcia dei giallorossi recita 4 vittorie e 2 pareggi tra il 13 agosto (1-0 con il Como in Coppa Italia) e il 22 settembre mentre nelle successive cinque gare Strefezza e compagni hanno portato a casa soltanto due punti frutto di un doppio pareggio per 1-1 contro Sassuolo e Udinese . Da sottolineare però che il Lecce in queste cinque gare ha concesso più di un gol soltanto al Napoli (0-4) mentre contro Torino e Juventus si è limitata a perdere soltanto per 1-0.

Il Parma al momento sta volando in Serie B. I ducali con 26 punti conquistati in 11 match (4 vittorie e 1 sconfitta in trasferta) vantano già 5 punti in più del Venezia secondo.

Lecce favorito ma... occhio alle sorprese

Il Parma nell'ultimo periodo sta dando vita a match spettacolari, i gialloblù con 11 reti all'attivo e 7 al passivo hanno fatto registrare sempre la "combo" Goal+Over 2,5 nei precedenti 5 incontri di Serie B.

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, la vittoria del Lecce è in lavagna a circa 1.70 mentre la doppia chance X2 si gioca a 2.05. Per i bookie sembra improbabile il "2" a 4.50 ma non si può non tenere in considerazione un gol degli ospiti a 1.55. Invitante il Multigol Ospite 1-2 a 1.67.